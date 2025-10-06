Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своием телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее временные ограничения коснулись авиагавани Краснодара. Аэропорт прекратил работу в штатном режиме.

Также ограничения были введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика. Авиагавани этих городов временно приостановили работу.