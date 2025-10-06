06 октября, 04:52Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своием телеграм-канале.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее временные ограничения коснулись авиагавани Краснодара. Аэропорт прекратил работу в штатном режиме.
Также ограничения были введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика. Авиагавани этих городов временно приостановили работу.