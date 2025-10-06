Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02:47

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара

Фото: depositphotos/Chalabala

Ограничения на работу введены в аэропорту Краснодара, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, временные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика. Авиагавани этих городов временно приостановили работу.

Также аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Тамбова.

транспортрегионы

