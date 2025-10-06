Один человек пострадал в Нижегородской области после отражения атаки 20 БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Нижегородской области после отражения атаки 20 БПЛА пострадал человек, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, атака беспилотников была отражена в ночь на понедельник, 6 октября, в районе промзоны Дзержинска.

"По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметил Никитин.

Кроме того, падение обломков привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе. Их оперативно ликвидировали. Также было зафиксировано повреждение стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС.

В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий атаки.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 251 украинский беспилотник. В частности, 40 БПЛА были перехвачены над Крымом, 34 – над территорией Курской области и 30 – над Белгородом. Кроме того, дежурные расчеты ПВО перехватили 62 беспилотника над Черным морем и 5 – над Азовским.