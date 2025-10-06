ПВО уничтожила несколько ракет ВСУ над Белгородом

Фото: министерство обороны РФ

Система ПВО сбила несколько украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сообщений о каких-либо пострадавших или разрушениях на земле не поступает. На местах работают все оперативные службы, уточняются последствия атаки.

Ранее три беспилотника Вооруженных сил Украины были обезврежены на территории одного из предприятий Тюмени. В результате инцидента никто не пострадал, также не было допущено взрывов и горения.

Еще одна атака вражеских БПЛА была зафиксирована в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края. В результате нее ранения получили два человека. Кроме того, произошло возгорание на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.