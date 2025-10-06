Около 40 тысяч жителей Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Фото: depositphotos/gyn9037

Почти 40 тысяч жителей Белгородской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что аварийные бригады продолжают выполнять все необходимые работы для подключения к электроснабжению жилых домов, социальных объекты и коммерческих предприятий. Работы планируется завершить к завтрашнему дню.

ВСУ обстреляли Белгородскую область днем в воскресенье, 5 октября. В операции были задействованы беспилотники и боеприпасы.

В результате минометного обстрела ранение получил замглавы поселения Мокрая Игорь Кушнарев. Он был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Также из-за обстрела были повреждены объекты электроснабжения. В связи с этим белгородские больницы перешли на резервное питание.