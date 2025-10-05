Белгородские больницы перешли на питание от резервной генерации из-за обстрела ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ВСУ атаковали Белгородскую область, повредив объекты электроснабжения, из-за чего местные больницы начали работать от резервных генераторов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь, я сейчас говорю, конечно, в первую очередь, – это больница областная, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница", – указал он.

В настоящее время министр здравоохранения Андрей Иконников выясняет ситуацию в других медицинских учреждениях. Гладков, в свою очередь, направляется к месту обстрела, чтобы оценить масштабы случившегося.

Он добавил, что в скором времени доложит о принимаемых мерах для восстановления электроснабжения.

Первый раз Белгородская область была атакована со стороны ВСУ днем 5 октября. В операции были задействованы беспилотники и боеприпасы.

Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Белгороде, в результате чего были повреждены оконные стекла. Еще один БПЛА FPV-дрон атаковал автобус в поселке Политотдельское Белгородского района.

В результате минометного обстрела ранение получил замглавы поселения Мокрая Игорь Кушнарев. Бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.