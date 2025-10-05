Дежурные силы ПВО ликвидировали 32 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 32 украинских БПЛА над регионами России в ночь на воскресенье, 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, 11 дронов было сбито в небе над Белгородской областью, еще 11 – над территорией Воронежской области, 5 – над Нижегородской областью, 1 БПЛА – в небе над Брянской областью, 1 – над территорией Курской области, еще один – над Тульской областью, 1 – над территорией Тамбовской области и один дрон – над Мордовией.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на субботу, 4 октября, над регионами России было уничтожено 117 украинских дронов. Большая часть из них – 27 БПЛА сбили в небе над Брянской областью.

Также российский ракетный комплекс "Искандер-М" нанес удар по месту подготовки к запуску БПЛА в районе Лавы у Чернигова. В результате атаки были уничтожены 20 военных автомобилей и около 100 беспилотников "Лютый". Кроме того, были ликвидированы 60 украинских военных, в том числе операторы и техники.



