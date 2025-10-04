Несколько домов и учебное заведение повреждены в Горловке из-за атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Несколько многоквартирных домов и образовательное учреждение повреждены в результате массовой атаки украинских дронов в Горловке. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Также из-за атаки БПЛА ранение получила местная жительница. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее украинский дрон атаковал торговый центр в слободе Белой. По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате происшествия пострадали два человека. Им была оказана первая помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Также два частных дома получили повреждения после удара украинских БПЛА по Воронежской области. По одному адресу в доме выбиты окна и дверь, а в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль.