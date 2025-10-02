Два дома повреждены после атаки БПЛА в Воронежской области

Фото: 123RF/alanp79

Два частных дома получили повреждения после удара украинских БПЛА по Воронежской области, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева.

По его словам, атака затронула два района и один городской округ. По одному адресу в доме выбиты окна и дверь, а в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль.

Среди местных жителей пострадавших нет. В нескольких районах отменена угроза беспилотников, однако режим опасности в области все еще действует, уточнил Гусев.

В ночь на 2 октября силы ПВО уничтожили 85 вражеских дронов над регионами России. Из них 38 аппаратов сбили на Воронежской областью, 13 – над Крымом, 11 – над Белгородской областью, 10 – над Саратовской, 7 – над Ростовской, 4 – над Волгоградской и 2 – над Пензенской.