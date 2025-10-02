ПВО уничтожила 85 украинских дронов над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России перехватили и уничтожили над регионами страны 85 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 38 БПЛА самолетного типа ликвидировали над Воронежской областью, 13 – над Крымом, 11 – над Белгородской областью, 10 – над Саратовской, 7 – над Ростовской, 4 – над Волгоградской и 2 – над Пензенской.

Из-за падения обломков в Новониколаевском районе Волгоградской области загорелась сухая растительность. Пожар оперативно потушили.

Кроме того, в рабочем поселке Елань были повреждены частный дом и прилегающие хозпостройки, однако пострадавших нет, уточнил губернатор региона Андрей Бочаров.

На фоне атаки украинских военных аэропорт Волгограда временно не принимал и не отправлял самолеты. За время действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один борт, следовавший в город. Спустя время работу авиагавани возобновили.