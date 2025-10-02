Атака БПЛА отражена в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в Волгоградской области, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.

По его словам, из-за падения обломков дронов в Новониколаевском районе загорелась сухая растительность. Возгорание оперативно ликвидировали.

Кроме того, в рабочем поселке Елань повреждения получили частный дом и прилегающие хозпостройки. Пострадавших нет, отметил Бочаров.

На фоне атаки БПЛА в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты.

Через несколько часов ограничения сняли. За время их действия на запасной аэродром ушло одно воздушное судно, следовавшее в Волгоград. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.