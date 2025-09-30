30 сентября, 12:39Политика
СВР заявила о подготовке Украиной "резонансной провокации"
Фото: 123RF/nmadonova
Власти Украины готовят новую "резонансную провокацию", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
По данным СВР, после провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии Киев "не оставляет попыток" втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. На польскую территорию планируется забросить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), якобы состоящую из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.
"Кандидаты" для участия в провокации уже подобраны, ими станут боевики из "Легиона "Свобода России" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ), принимающие участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
При этом сценарий провокации разработан украинским министерством обороны и польскими спецслужбами. В СВР отметили, что таким образом Киев рассчитывает побудить силы Европы к "максимально жесткому", желательно военному, ответу Москве.
После того как ДРГ будет "выявлена и нейтрализована", польские силовики выступят в СМИ и дадут признательные показания, которые изобличат Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше, уточнили в СВР.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова предрекла начало третьей мировой войны, если подтвердится информация о планах Украины провести диверсию в Румынии и Польше.
По ее словам, Киев планирует отремонтировать несколько сбитых БПЛА, оснастить их поражающим элементом, а затем направить на крупные транспортные хабы НАТО. Одновременно с этим будет проведена дезинформационная кампания в Европе, чтобы обвинить во всем Москву и развязать конфликт между Россией и Альянсом.