СВР заявила о подготовке Украиной "резонансной провокации"

Фото: 123RF/nmadonova

Власти Украины готовят новую "резонансную провокацию", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, после провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии Киев "не оставляет попыток" втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. На польскую территорию планируется забросить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), якобы состоящую из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

"Кандидаты" для участия в провокации уже подобраны, ими станут боевики из "Легиона "Свобода России" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ), принимающие участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом сценарий провокации разработан украинским министерством обороны и польскими спецслужбами. В СВР отметили, что таким образом Киев рассчитывает побудить силы Европы к "максимально жесткому", желательно военному, ответу Москве.

После того как ДРГ будет "выявлена и нейтрализована", польские силовики выступят в СМИ и дадут признательные показания, которые изобличат Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше, уточнили в СВР.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова предрекла начало третьей мировой войны, если подтвердится информация о планах Украины провести диверсию в Румынии и Польше.

По ее словам, Киев планирует отремонтировать несколько сбитых БПЛА, оснастить их поражающим элементом, а затем направить на крупные транспортные хабы НАТО. Одновременно с этим будет проведена дезинформационная кампания в Европе, чтобы обвинить во всем Москву и развязать конфликт между Россией и Альянсом.

