03 октября, 18:37

Происшествия

Украинский БПЛА атаковал торговый центр в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украинский БПЛА атаковал торговый центр в слободе Белой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы региона, в результате атаки пострадали два человека.

"Осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им оказана первая помощь, госпитализация не потребовалась", – написал Хинштейн.

Кроме того, повреждения получил грузовой автомобиль.

Ранее сообщалось, что председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был ранен в результате украинской атаки. Как рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, ВСУ ударили при помощи дрона "Баба-яга".

В результате Леонтьев попал в больницу в тяжелом состоянии. Спустя время он скончался от полученных ранений. Сальдо назвал Леонтьева настоящим патриотом.

происшествиярегионы

