Над регионами РФ и Черным морем ликвидированы 20 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 3 октября ликвидировали 20 вражеских беспилотников над регионами страны и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что в период с 23:00 до 07:00 по московскому времени удалось перехватить и уничтожить 9 украинских БПЛА над акваторией Черного моря, 4 – над территорией Воронежской области и 3 – над территорией Белгородской области.

Кроме того, еще 3 вражеских воздушных цели удалось ликвидировать над Крымом, а 1 беспилотный летательный аппарат сбит над Курской областью.

Ранее средства ПВО России перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА. Уточнялось, что 38 из них ликвидировали над Воронежской областью, 13 – над Крымом, 11 – над Белгородской областью, 10 – над Саратовской, 7 – над Ростовской, 4 – над Волгоградской и 2 – над Пензенской.

