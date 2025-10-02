Силы ПВО ликвидировали три украинских дрона над Черным морем и Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили три украинских БПЛА над Черным морем и Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 21:30 до 23:00 по московскому времени в четверг, 2 октября. Два дрона было сбито над акваторией Черного моря и один – над территорией Крыма.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 октября силы ПВО уничтожили над регионами страны 85 украинских беспилотников. При этом из них 38 БПЛА было ликвидировано над Воронежской областью.

Также 30 сентября силы ПВО уничтожили 2 ракеты "Нептун" и 128 украинских дронов. Всего с момента начала специальной военной операции на Украине российские силы ликвидировали 87 405 беспилотников, 283 вертолета, 667 самолетов и другой техники ВСУ.