Дежурные силы ПВО ликвидировали 117 украинских БПЛА минувшей ночью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 117 украинских БПЛА в ночь на субботу, 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, 27 дронов было ликвидировано в небе над Брянской областью, 16 – над территорией Волгоградской области, по 15 – над территориями Курской области и Крымом, 11 БПЛА – в небе над Ростовской областью, 10 – над территорией Воронежской области, 8 – над Белгородской областью, 6 – над Ленинградской областью, 4 – над территорией Калужской области, по 2 – над территориями Новгородской области и над акваторией Черного моря, а также еще один дрон – над Смоленской областью.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атаке украинских дронов было подвергнуто пять районов региона. В результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе в поле загорелась трава. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными на площади 600 квадратных метров.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что силы ПВО сбили 7 украинских дронов в небе над Киришами. В результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне, которое было оперативно ликвидировано. Однако экологическая обстановка в регионе остается в норме, превышений по ПДК нет.