Дежурные силы ПВО ликвидировали 7 БПЛА в небе над Ленинградской областью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 7 украинских дронов в небе над Киришами в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

В результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне, которое было оперативно ликвидировано. По информации Роспотребнадзора, экологическая обстановка в регионе в норме, превышений по ПДК нет.

Ранее мэр Горловки сообщил, что несколько многоквартирных домов и образовательное учреждение повреждены в результате массовой атаки украинских дронов. Кроме того, местная жительница получила ранение. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Также украинский БПЛА атаковал торговый центр в Курской области. В результате атаки пострадали два человека. Им была оказана первая помощь.