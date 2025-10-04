04 октября, 05:27Происшествия
Дежурные силы ПВО ликвидировали 7 БПЛА в небе над Ленинградской областью
Фото: Минобороны РФ
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 7 украинских дронов в небе над Киришами в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
В результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне, которое было оперативно ликвидировано. По информации Роспотребнадзора, экологическая обстановка в регионе в норме, превышений по ПДК нет.
Ранее мэр Горловки сообщил, что несколько многоквартирных домов и образовательное учреждение повреждены в результате массовой атаки украинских дронов. Кроме того, местная жительница получила ранение. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Также украинский БПЛА атаковал торговый центр в Курской области. В результате атаки пострадали два человека. Им была оказана первая помощь.