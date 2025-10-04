Силы ПВО отразили атаку дронов на Ростовскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Ростовскую область ночью в субботу, 4 октября. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Атаке были подвергнуты пять районов области. В результате падения обломков дрона в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожар был оперативно ликвидирован на площади 600 квадратных метров.

Также из-за повреждения ЛЭП отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский. Аварийные службы вскоре приступят к восстановительным работам.

Слюсарь подчеркнул, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Ранее силы ПВО уничтожили 7 украинских дронов в небе над Киришами в Ленинградской области. В результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне, которое было оперативно ликвидировано. По информации Роспотребнадзора, экологическая обстановка в регионе в норме, превышений по ПДК нет.