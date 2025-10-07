Форма поиска по сайту

07 октября, 23:18

Политика
Постпред Израиля: Тель-Авив продолжит непрямые переговоры с ХАМАС в Египте

В Израиле анонсировали продолжение непрямых переговоров с ХАМАС в Египте

Фото: depositphotos/azarbico

Израильская сторона в ближайшие дни будет продолжать участвовать в непрямых переговорах с палестинским движением ХАМАС в Египте. Об этом заявил постпред еврейского государства при ООН Дэнни Данон в интервью Fox Business.

По словам дипломата, важно осознать, действительно ли ХАМАС готов принять мирный план, "не играя при этом в игры". Власти Израиля хотят как можно скорее вернуть заложников домой, поскольку многие из них находятся в очень тяжелом состоянии, добавил Данон.

Ранее Белый дом опубликовал полноценный план из 20 пунктов по завершению конфликта в Газе. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Кроме того, палестинское движение должно согласиться не участвовать в управлении Газой. При этом предложения не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу американского руководства. Он отметил, что представленный документ отвечает достижению военных целей страны.

Новости мира: МИД Египта подтвердил переговоры между Израилем и ХАМАС

