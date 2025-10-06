Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по урегулированию в секторе Газа

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа идут "очень хорошо". Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, Израиль очень позитивно относится к реакции палестинского движения ХАМАС на предложение по прекращению огня в Газе.

"Я думаю, что дела идут очень хорошо. И, думаю, ХАМАС дает согласие по очень важным вопросам", – приводит ТАСС слова американского лидера.

Ранее Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в телефонном разговоре план Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа. Российский лидер подтвердил неизменную позицию Москвы в поддержку комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой арене.

План властей США по завершению конфликта в Газе состоит из 20 пунктов. В частности, он предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. Кроме того, ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении Газой.

Нетаньяху поддержал инициативу американского руководства. Он отметил, что представленный документ отвечает достижению военных целей страны.