Правительство Израиля приказало армии остановить наступление на Газу

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Правительство Израиля отдало распоряжение армии приостановить наступательные действия, направленные на захват города Газа. Об этом сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Данное распоряжение было отдано после оперативных совещаний с представителями администрации США после того, как палестинское движение ХАМАС заявило о согласии с планом американского президента Дональда Трампа о прекращении боевых действий в секторе Газа.

Отмечается, что активность Армии обороны Израиля в зоне боевых действий была сведена к минимуму, она ограничена только оборонительными действиями.

Ранее Трамп опубликовал полноценный план из 20 пунктов по завершению конфликта в Газе. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Также члены ХАМАС должны согласиться не участвовать в управлении сектором. Вместе с тем предложения не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

Накануне, 3 октября, ХАМАС передало посредникам ответ на план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Представители движения заявили, что согласны передать управление Газой независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. Также они согласны освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших.

Со своей стороны Израиль заявил, что приступил к реализации первого этапа мирного плана Трампа. Кроме того, израильские власти продолжат работать с президентом США, чтобы закончить войну в секторе Газа.