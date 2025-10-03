ХАМАС передал посредникам ответ на предложение США по Газе

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам ответ на план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы.

В движении заявили, что согласны передать управление Газой независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. Также ХАМАС согласен освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших.

Белый дом 29 сентября опубликовал полноценный план из 20 пунктов по завершению конфликта в Газе. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Кроме того, палестинское движение должно согласиться не участвовать в управлении Газой. Вместе с тем предложения не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу. Он отметил, что представленный документ отвечает достижению военных целей страны.