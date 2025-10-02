Путин: РФ поддержит план США по Газе, если он приведет к созданию двух государств

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия готова поддержать предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, если оно приведет к формированию двух государств. Об этом сообщил Владимир Путин в рамках пленарной сессии "Валдая".

"В целом Россия готова его поддержать, если, конечно, (мы внимательно должны посмотреть на сделанные предложения) это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили", – отметил он.

Глава государства напомнил, что Россия начиная с 1948 года выступала за создание двух государств – Израиля и Палестины.

29 сентября Белый дом опубликовал полноценный план из 20 пунктов Трампа по завершению конфликта в Газе. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Кроме того, палестинское движение должно согласиться не участвовать в управлении Газой. При этом предложения не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу американского руководства. Он отметил, что представленный документ отвечает достижению военных целей страны.

