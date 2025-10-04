Израиль приступил к реализации первого этапа мирного плана Трампа по Газе

Фото: depositphotos/azarbico

Израиль на фоне ответа палестинского движения ХАМАС приступил к немедленной реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по освобождению всех заложников. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Также израильские власти заявили, что продолжат работать с президентом США Дональдом Трампом, чтобы закончить войну в секторе Газа в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют видению Вашингтона.

Ранее Белый дом опубликовал полноценный план из 20 пунктов по завершению конфликта в Газе. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Также члены ХАМАС должны согласиться не участвовать в управлении сектором. Вместе с тем предложения не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

Вечером 3 октября ХАМАС передало посредникам ответ на план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Представители движения заявили, что согласны передать управление Газой независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. Также они согласны освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших.