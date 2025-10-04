Форма поиска по сайту

Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Израиль немедленно остановить ракетные удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Также Трамп заявил, что члены палестинского движения ХАМАС готовы к заключению мирного соглашения. Однако он добавил, что в текущих условиях вывод заложников из Газы слишком опасен.

В данный момент ведутся переговоры о деталях обеспечения безопасности в рамках данного процесса.

Ранее ХАМАС передало посредникам ответ на план Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Представители движения заявили, что согласны передать управление Газой независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. Кроме того, ХАМАС согласен освободить всех заложников и вернуть тела погибших.

