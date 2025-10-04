Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы

Фото: ТАСС/AP/ Alex Brandon

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Израиль немедленно остановить ракетные удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Также Трамп заявил, что члены палестинского движения ХАМАС готовы к заключению мирного соглашения. Однако он добавил, что в текущих условиях вывод заложников из Газы слишком опасен.

В данный момент ведутся переговоры о деталях обеспечения безопасности в рамках данного процесса.

Ранее ХАМАС передало посредникам ответ на план Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Представители движения заявили, что согласны передать управление Газой независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. Кроме того, ХАМАС согласен освободить всех заложников и вернуть тела погибших.