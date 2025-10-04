Генсек ООН приветствует готовность ХАМАС освободить заложников

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал готовность палестинского движения ХАМАС освободить заложников и призвал завершить конфликт в Газе. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Также генсек призвал к беспрепятственному доступу гуманитарной помощи в сектор. В свою очередь ООН поддержит все усилия по достижению целей мирных переговоров.

Кроме того, Гутерриш выразил благодарность Катару и Египту за их посредническую работу между сторонами конфликта.

Вашингтон 29 сентября опубликовал полноценный план из 20 пунктов по завершению конфликта в Газе. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Также ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении Газой. Вместе с тем предложения не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Израиль немедленно остановить ракетные удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Он заявил, что члены ХАМАС готовы к заключению мирного соглашения.