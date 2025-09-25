Форма поиска по сайту

25 сентября, 14:15

Общество

Эксперт рассказал, почему запрещено складировать вещи в подъездах жилых домов

Эксперт рассказал, почему запрещено складировать вещи в подъездах жилых домов

Складирование личных вещей в местах общего пользования запрещено правилами пожарной безопасности и Жилищным кодексом. Как пояснил член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Константин Крохин, при пожаре загроможденный коридор в задымленном помещении может стать причиной трагедии.

Если договориться с соседом, оставляющим в коридоре свои вещи, не получается, следует обратиться в управляющую компанию, полицию или МЧС, предварительно зафиксировав нарушение на фото и видео. За это грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловНаталия ШкодаКристина Шашкова

