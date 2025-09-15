Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 сентября, 07:45

Общество

Арендодателям напомнили об ответственности за отказ жильцам в регистрации

Арендодателям напомнили об ответственности за отказ жильцам во временной регистрации. Если человек проживает в квартире больше 90 дней без оформления, хозяину может грозить штраф до 7 тысяч рублей.

Исключение предусмотрено для арендаторов, которые являются близкими родственниками и зарегистрированы по другому адресу, а также для командированных сотрудников при наличии документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществонедвижимостьвидеоДарья Ермакова

