Суточный рекорд атмосферного давления в Москве может быть обновлен 14 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 14 сентября, в Москве может установиться новый суточный рекорд атмосферного давления. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1949 году. Тогда 14 сентября атмосферное давление поднялось до 758,6 миллиметров ртутного столба. Прогнозируемое значение для 14-го числа текущего года составляет 761 миллиметр ртутного столба.

При этом утром в субботу, 13 сентября, высота атмосферного давления на базовой метеостанции ВДНХ достигла 763 миллиметров ртутного столба. Таким образом, в этот день удалось повторить рекорд 2015 года по максимальному давлению.

Специалисты отмечают, что рекордное давление обеспечено в Москве антициклоном с центром над Верхней Волгой.

Вместе с тем синоптики спрогнозировали комфортную температуру в День города, 13 и 14 сентября. Днем воскресенья воздух в столице прогреется до 21 градуса. Также будет дуть слабый юго-восточный ветер. Осадков не ожидается.