Ученый Скопин приговорен к 3 годам колонии за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область

Фото: depositphotos/belchonock

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы доцента кафедры биомедицинской инженерии Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) Дмитрия Скопина (внесен в перечень террористов в РФ), передает корреспондент ТАСС.

Его признали виновным по статье "Публичное оправдание терроризма в интернете". Кроме того, Скопину на 2 года запретили администрировать сайты, а также постановили уничтожить изъятую у него сим-карту и взыскать в доход государства телефон, который стал вещественным доказательством по уголовному делу.

Суд установил, что 12 августа 2024 года Скопин в одном из телеграм-каналов оправдал вторжение боевиков ВСУ в Суджанский район Курской области, а также их действия на его территории. 16 августа ученого задержали, он добровольно выдал силовикам мобильный телефон, пароль для входа и написал явку с повинной.

Отмечается, что в суде Скопин признал вину и раскаялся в содеянном. Он также заявил, что не преследовал корыстных целей и попросил прощения у участников СВО.

"Мне очень стыдно за те сообщения, что я оставил. Я признаю, что я разместил их, но осуждаю себя за тот глупый поступок, который я совершил", – сказал ученый.

Он также добавил, что полностью пересмотрел свою позицию, поддерживает СВО и Россию. Сообщения, оправдывающие терроризм, он оставил, так как был уверен, что "это украинский чат, где было много украинских пользователей".

Также было установлено, что Скопин проживает вместе с 82-летним отцом-инвалидом и ухаживает за ним, а его брат живет в Белгородской области. Помимо этого, скоро изобретение ученого, предотвращающее утечки природного газа, должно получить патент.

Адвокат подсудимого просил назначить его подзащитному штраф, оставив размер наказания на "усмотрение суда". Приговор Скопину еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее силовики задержали жителя Джанкойского района Крыма по подозрению в оправдании теракта на Крымском мосту. По версии спецслужбы, мужчина являлся администратором телеграм-канала и публично оправдывал случившееся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет".

