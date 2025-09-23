Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 сентября, 15:00

Общество

"Сделано в Москве": худи и футболки Rybe

"Сделано в Москве": худи и футболки Rybe

Почему основатели бренда Rybe решили создать уникальную визуальную среду для IT-сообщества? Как они изучали потребности разработчиков и сделали собственные функциональные худи?

В чем особенности их премиальных толстовок с надписями на языках программирования и продуманной функциональностью? Как стремление объединить айтишников вне рабочего контекста повлияло на создание узнаваемого стиля?

На эти и другие вопросы в программе "Сделано в Москве" ответила основатель бренда Римма Кольцова.

Читайте также
Программа: Сделано в Москве
бизнесобществовидео

