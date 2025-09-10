Эксперт рассказал, почему Gloria Jeans хочет закрыть магазин на Тверской улице

Российский ретейлер Gloria Jeans может закрыть флагманский магазин на Тверской улице в Москве, который ранее занимала шведская компания H&M.

Экономический обозреватель Евгений Беляков заявил, что причина в высокой стоимости аренды, так как магазин расположен в центре города. Он отметил, что закрываются также многие другие магазины, открывшиеся на торговых площадях ушедших брендов, потому что им не удалось занять их нишу.

