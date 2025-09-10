Форма поиска по сайту

10 сентября, 11:30

Экономика

Эксперт рассказал, почему Gloria Jeans хочет закрыть магазин на Тверской улице

Эксперт рассказал, почему Gloria Jeans хочет закрыть магазин на Тверской улице

Российский ретейлер Gloria Jeans может закрыть флагманский магазин на Тверской улице в Москве, который ранее занимала шведская компания H&M.

Экономический обозреватель Евгений Беляков заявил, что причина в высокой стоимости аренды, так как магазин расположен в центре города. Он отметил, что закрываются также многие другие магазины, открывшиеся на торговых площадях ушедших брендов, потому что им не удалось занять их нишу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

бизнесэкономикагородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

