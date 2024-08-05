"Стокманн" приобрел российский бизнес Hugo Boss

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"Стокманн" стал владельцем российского подразделения германского производителя модной одежды Hugo Boss, сообщает ТАСС.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компания теперь владеет 100% в ООО "Хьюго Босс Рус".

Hugo Boss закрыл все магазины в России в марте 2022 года. В августе 2023 года стало известно, что концерн переориентирует бизнес в РФ и направит его на осуществление оптовых поставок. Тогда компания начала вести переговоры о продаже российской структуры.

В апреле стало известно, что АО "Стокманн" станет владельцем российского бизнеса Hugo Boss. Соответствующую сделку одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

Одним из условий сделки между компаниями стало сохранение рабочих мест в Hugo Boss. Ее планировалось закрыть в третьем квартале 2024 года после проведения юридических и административных процедур.

