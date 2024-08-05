05 августа, 12:15Экономика
"Стокманн" приобрел российский бизнес Hugo Boss
Фото: 123RF/TEA
"Стокманн" стал владельцем российского подразделения германского производителя модной одежды Hugo Boss, сообщает ТАСС.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компания теперь владеет 100% в ООО "Хьюго Босс Рус".
Hugo Boss закрыл все магазины в России в марте 2022 года. В августе 2023 года стало известно, что концерн переориентирует бизнес в РФ и направит его на осуществление оптовых поставок. Тогда компания начала вести переговоры о продаже российской структуры.
В апреле стало известно, что АО "Стокманн" станет владельцем российского бизнеса Hugo Boss. Соответствующую сделку одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям.
Одним из условий сделки между компаниями стало сохранение рабочих мест в Hugo Boss. Ее планировалось закрыть в третьем квартале 2024 года после проведения юридических и административных процедур.
Hugo Boss закроет магазины на территории РФ