Количество магазинов одежды и обуви в ТЦ сократилось в 2 раза за 10 лет

Доля магазинов одежды и обуви среди арендаторов ТЦ в России с 2015 года снизилось с 55 до 33%. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Эксперт отметил два значимых для ТЦ периода, которые могли повлиять на сокращение числа магазинов. Это 2020 год, когда из-за пандемии люди не могли попасть в ТЦ и уход из России многих зарубежных брендов в 2022 году.

Сейчас серьезную конкуренцию магазинам составляют маркетплейсы.

