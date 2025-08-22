Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

22 августа, 15:30

Экономика

Количество магазинов одежды и обуви в ТЦ сократилось в 2 раза за 10 лет

Доля магазинов одежды и обуви среди арендаторов ТЦ в России с 2015 года снизилось с 55 до 33%. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Эксперт отметил два значимых для ТЦ периода, которые могли повлиять на сокращение числа магазинов. Это 2020 год, когда из-за пандемии люди не могли попасть в ТЦ и уход из России многих зарубежных брендов в 2022 году.

Сейчас серьезную конкуренцию магазинам составляют маркетплейсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваКонстантин Цыганков

