Роскачество предупредило об осеннем всплеске кишечных инфекций

Рост заболеваемости кишечными инфекциями традиционно отмечается с наступлением осени. Об этом в беседе с RT рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Она привела несколько факторов, влияющих на осенний всплеск заболеваний. В их числе сезонные продукты, не всегда обрабатывающиеся перед употреблением, а также домашнее консервирование. В последнем случае малейшее нарушение технологии может привести к тяжелым последствиям.

"Также похолодание приводит к тому, что люди реже проветривают помещения, создавая благоприятную среду для циркуляции патогенов", – добавила эксперт.

По ее словам, продукты часто оставляют на балконах или в неотапливаемых кладовых, где невозможно поддерживать стабильный температурный режим. При этом молочная продукция, колбасы и готовые блюда требуют строгого соблюдения условий хранения.

Кроме того, стоит тщательно мыть не только фрукты и овощи, но и упаковки из-под продуктов перед помещением их в холодильник.

"Многие забывают, что на поверхности пачек молока, йогуртов или соков могут находиться патогенные микроорганизмы, которые затем попадают на руки и другие продукты. Также рекомендуется использовать отдельные разделочные доски", – пояснила Спеценко.

При первых симптомах расстройства пищеварения нужно обратиться к врачу.

