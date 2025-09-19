Врач Романенко: самолечение мухоморами чревато остановкой сердца

Фото: 123RF/madeleinesteinbach

Самолечение мухоморами может привести к нарушению работы мозга и остановке сердца. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Ранее стало известно, что на рынках Татарстана вырос спрос на мухоморы. Их активно используют для приготовления настоек и мазей по народным рецептам, полагая, что они помогают от болей в суставах и кожных воспалений, сообщает kazan.aif.ru.

Романенко предостерегла от такого самолечения, поскольку исход от него может быть непредсказуемым.





Татьяна Романенко врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Мухоморы содержат мусцимол – вещество, которое вызывает галлюцинации, активируя нервную систему. При этом оно способно оказывать крайне токсичное действие, приводя к нарушению работы мозга, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В итоге возможен летальный исход.

Также опасность представляет и содержащийся в мухоморах мускарин. Это вещество влияет на мышечное сокращение и передачу нервных импульсов. Поэтому употребление мухоморов может привести к токсическому поражению сердечной мышцы вплоть до остановки сердца, предупредила врач.

"Важно помнить, что подобрать какую-либо безопасную для организма дозировку нельзя", – подчеркнула Романенко.

Кроме того, занимаясь сомнительным самолечением, человек теряет время, тем самым усугубляя свое состояние. Многие заболевания врачам легче вылечить на ранней стадии, подчеркнула терапевт.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал не употреблять грибы людям с любыми болезнями желудочно-кишечного тракта: гастритом, язвой, дискинезией желчевыводящих путей, холециститом, колитом и так далее. Такая пища может вызвать обострение патологий.

