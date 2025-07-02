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02 июля, 15:00

Общество

"Специальный репортаж": химия стройности

"Специальный репортаж": химия стройности

"Доктор 24": кардиолог рассказала, какие полезные привычки стоит соблюдать

"Атмосфера": 12 градусов ожидается в Москве вечером 2 июля

Семьи с двумя и более детьми получат новую выплату

Антициклон "Плутон" принесет тепло в Москву

В Москве представили первую систему сертификации нянь

В Центрах женского здоровья Москвы пройдут дни открытых дверей

Москву ждет значительное потепление к концу недели

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Сергей Собянин рассказал, как московские школы искусств раскрывают таланты

Чем опасна новая мода на инъекции для похудения? Почему препарат для терапии диабета второго типа "Оземпик" внезапно стал самым популярным средством для борьбы с лишним весом?

Революция на фармацевтическом рынке спровоцировала всплеск спроса на аналоги, и только за 10 месяцев прошлого года россияне потратили почти 6 миллиардов рублей на дженерики "Оземпика".

Но что скрывается за этим трендом? Каковы реальные риски и побочные эффекты "быстрого похудения"? Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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