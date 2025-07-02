"Специальный репортаж": химия стройности

Чем опасна новая мода на инъекции для похудения? Почему препарат для терапии диабета второго типа "Оземпик" внезапно стал самым популярным средством для борьбы с лишним весом?

Революция на фармацевтическом рынке спровоцировала всплеск спроса на аналоги, и только за 10 месяцев прошлого года россияне потратили почти 6 миллиардов рублей на дженерики "Оземпика".

Но что скрывается за этим трендом? Каковы реальные риски и побочные эффекты "быстрого похудения"? Об этом – в программе "Специальный репортаж".