"Активные граждане" выбрали маршруты для осенних пробежек и прогулок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали лучшие маршруты для катания на велосипеде, пробежек и променадов осенью. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы.

В выборе помогли звездные эксперты – чемпионка России по велоспорту Ярослава Бондаренко, сооснователь "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов, кинорежиссер, генеральный директор киностудии "Военфильм" Игорь Угольников, а также дрессировщик Дмитрий Куклачев.

Всего в нескольких голосованиях были учтены свыше 900 тысяч мнений. Наиболее подходящими для велопрогулок горожане сочли всего два маршрута. Первый из них проходит по Измайловскому парку вдоль прудов, а второй – вдоль Москвы-реки, по Смоленской, Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Оба места получили по 22% голосов участников "Активного гражданина".

Экомаршрут по национальному парку "Лосиный Остров" стал фаворитом среди любителей пробежек, получив 20% голосов. Он позволяет пройти до Гольяновского пруда по Бумажной и Абрамцевской просекам. Протяженность маршрута соответствует длине дистанции полумарафона.

Патриаршие пруды оказались самым лучшим пространством для прогулок по местам съемок легендарных фильмов, решили 16% участников голосования. Здесь, в частности, снимали картины "Покровские ворота" и "Самая обаятельная и привлекательная", а также новую адаптацию романа "Мастер и Маргарита".

Наиболее подходящим маршрутом для прогулок с домашними животными является парк "Ходынское поле", уверены 18% участников "Активного гражданина". Летом здесь работал арт-павильон проекта "Сделано в Москве" в виде собаки, где проходили мастер-классы по дрессировке, тематические лекции и продавались зоотовары.

За участие в каждом из голосований горожанам начислялись баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно использовать для получения товаров и услуг либо направить на благотворительность.

Ранее в Южном административном округе Москвы появился новый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки. Его общая протяженность составила 11,4 километра.

В прошлом году в столице привели в порядок сразу шесть набережных – Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую.

