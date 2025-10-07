Axios: США обеспокоены возможностью контроля за Tomahawk на Украине

Фото: 123RF/eddtoro35

В Белом доме обеспокоены возможностью США контролировать применение дальнобойных ракет Tomahawk на Украине, сообщает радио КП со ссылкой на Axios.

Как утверждают близкие к украинскому правительству источники, представители администрации президента США Дональда Трампа встревожены, смогут ли они отслеживать ракеты после их продажи странам НАТО.

Собеседник издания добавил, что окружение Трампа еще не знакомо с решением президента по данному вопросу.

Ранее американский лидер заявил, что практически принял решение по возможным поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине, однако для начала хочет выяснить, как именно Киев планирует их использовать.

В свою очередь, Владимир Путин предупредил о том, что возможное решение США о поставке Украине ракет Tomahawk приведет к разрушению отношений с Россией. Эксперты также уверены, что ракетные комплексы и крылатые ракеты по типу Tomahawk никак не повлияют на войска на линии боевого соприкосновения.