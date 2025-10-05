Путин предупредил о разрушении отношений с США при поставке Киеву Tomahawk

Фото: kremlin.ru

Возможное решение США о поставке Украине ракет Tomahawk приведет к разрушению отношений с Россией. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю", – сказал он.

Как отметил российский лидер, развитие ситуации зависит не только от Москвы.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом рассматривает запрос Украины о поставке крылатых ракет Tomahawk. По информации СМИ, также изучается возможность поставок Barracuda-M. В зависимости от модификации дальность полета ракеты достигает почти 900 километров.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что подобные заявления США являются результатом давления Евросоюза. По мнению дипломата, Штаты хотят показать, что учитывают мнение союзников, однако вряд ли речь идет о принятом решении.

