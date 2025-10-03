Эксперт Литовкин: ракеты Tomahawk не воздействуют на войска на линии фронта

Фото: 123RF/eddtoro35

Такие ракетные комплексы и крылатые ракеты, как Tomahawk, не предполагают воздействия на войска на линии боевого соприкосновения, заявил RT военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, подобное оружие подходит для ударов по жилым массивам, объектам управления, нефтеперерабатывающим предприятиям в глубине территории противника. Поступят ли такие комплексы на Украину – большой вопрос, подчеркнул он.

Кроме того, Tomahawk запускаются с кораблей, подводных лодок и иногда со стратегических бомбардировщиков большой дальности. Ничего из этого у Киева нет, и поставлять это "никто не собирается", уточнил Литовкин.

При этом США, продолжил он, создали некий аналог своих корабельных установок, которые могут запускать Tomahawk с земли.

"Но запущены ли такие установки в США в серию и насколько велика эта серия, никто не знает. И готовы ли они поставить эти наземные установки на Украину – тоже большой вопрос", – сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda. Однако Белый дом еще не принял окончательного решения.

Эксперты сомневаются, что планы США по поставкам ракет реализуемы. Это связано с тем, что имеющиеся у Штатов запасы данного типа вооружения предназначены только для американских ВМС.