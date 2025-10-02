Путин считает, что заявления про Tomahawk призваны отвлечь от проблем США

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин не исключил, что заявления в США про готовность поставлять Tomahawk Украине связаны с внутренними проблемами и с необходимостью отвлечь внимание общественности.

"Это мощное оружие. Оно правда уже такое, не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу", – отметил президент РФ на пленарной сессии "Валдая".

Глава государства подчеркнул, что эти ракеты могут нанести ущерб России, но их будут сбивать. Кроме того, добавил Путин, поставка Tomahawk Украине не изменит ситуацию на поле боя. Однако это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе и в отношениях России и США.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом рассматривает запрос Украины о поставке крылатых ракет Tomahawk. По информации СМИ, также изучается возможность поставок Barracuda-M. В зависимости от модификации дальность полета ракеты достигает почти 900 километров.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что подобные заявления США являются результатом давления Евросоюза. По мнению дипломата, Штаты хотят показать, что учитывают мнение союзников, однако вряд ли речь идет о принятом решении.