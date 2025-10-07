"Московский патруль": эксперимент по выявлению машин без ОСАГО предложили начать в Москве

Эксперимент по выявлению автомобилей без ОСАГО с помощью дорожных камер предложили начать в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сперва будут фиксироваться только нарушения, а уже через некоторое время планируется внедрять за них штрафы. Если эксперимент пройдет успешно, то нововведение распространится и на остальные регионы России.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

