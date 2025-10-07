Форма поиска по сайту

07 октября, 16:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил о включении в программу реновации 9 новых площадок

Собянин сообщил о включении в программу реновации 9 новых площадок

В программу реновации в Москве добавили еще 9 площадок, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в столице построят более 147 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит расселить 30 старых домов.

В новые комфортные квартиры переедут почти 5,5 тысячи москвичей. Всего в программу реновации включили 5 176 домов, в которых проживают около 1 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

