Собянин сообщил о включении в программу реновации 9 новых площадок

В программу реновации в Москве добавили еще 9 площадок, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в столице построят более 147 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит расселить 30 старых домов.

В новые комфортные квартиры переедут почти 5,5 тысячи москвичей. Всего в программу реновации включили 5 176 домов, в которых проживают около 1 миллиона человек.

