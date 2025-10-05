Форма поиска по сайту

05 октября, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: новый путепровод на северо-востоке Москвы готов на 90%

Новый путепровод на северо-востоке Москвы готов на 90%, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Он свяжет три района – Алтуфьевский, Отрадное и Бибирево.

Сооружение пройдет над грузовой железнодорожной веткой между улицей Костромской и Юрловским проездом. Автомобилисты смогут перемещаться между районами, не выезжая при этом на Алтуфьевское шоссе, а время в пути сократится на 7,5 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортдорогигородвидеоАлексей Лазаренко

