Собянин: трое москвичей вышли в финал "Абилимпикса" среди участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трое москвичей вышли в финал первого чемпионата "Абилимпикс" среди участников спецоперации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Николай Столярик, который после демобилизации работает координатором в Ассоциации ветеранов спецоперации Москвы, продемонстрировал лучший результат в сборке-разборке электронного оборудования.

Максим Козин стал лучшим в компетенции "Массаж". Он потерял зрение, когда выполнял боевое задание. Несмотря на это, мужчина получает новую специальность в московском медицинском колледже № 6.



Борис Чурбанов оказался лучшим в веб-разработке (программировании). После того как военнослужащий вернулся домой, он продолжил работу в IТ-сфере. Теперь мужчина создает сайты и уже научился взаимодействовать с нейросетями.



Мэр поздравил каждого из них и пожелал новых профессиональных вершин, а также победы в финале "Абилимпикса".

"Мы гордимся вами!" – добавил Собянин.

Он также напомнил, что чемпионат проводится по поручению Владимира Путина. Мэр назвал данный турнир важным этапом в реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО. По его словам, военнослужащие могут получить востребованные навыки, возможность профессионального развития и уверенность в будущем.



В рамках отбора соревновались друг с другом участники спецоперации из разных регионов России. Москву представили пять человек. Чемпионат проводится по 15 профессиям, в которых участники СВО находят себя после возвращения на Родину.

Финал "Абилимпикса-2025" пройдет в Москве в период с 30 октября по 2 ноября. Основной площадкой впервые станет выставочный комплекс "Тимирязев Центр". В соревнованиях примут участие около тысячи победителей региональных этапов из России и дружественных стран.

Всего на национальном чемпионате 50 компетенций в различных сферах: от промышленности до декоративно прикладного искусства. Отборочный этап проходил на 14 городских площадках, заявки на него подали свыше 1,6 тысячи человек.

