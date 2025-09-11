Собянин: суммарный коэффициент рождаемости в Москве растет в отличие от мегаполисов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Суммарный коэффициент рождаемости в российской столице растет в отличие от других мегаполисов мира, заявил Сергей Собянин в ходе IV форума социальных инноваций в Москве.

"Смотрели Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сингапур, тоже такой восточный город. Ряд других городов. Везде суммарный коэффициент рождаемости падает. Падает очень быстро. А в Москве этот коэффициент не падает, а растет", – подчеркнул мэр.

Также, по его словам, снижение показателей рождаемости в столице за последние восемь лет оказалось в два раза меньше, чем по России. При этом глава города подчеркнул, что столичные власти осознают важность демографической проблемы и будут продолжать прилагать усилия для ее решения.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московскую программу репродуктивного здоровья могут расширить и на другие регионы России, поскольку такие запросы уже есть. При этом она подчеркнула, что Москва первой в стране начала программу по поддержке рождаемости.

Комплекс этих мер помогает женщинам от 18 до 40 лет осознанно подходить к планированию беременности с учетом своего здоровья.