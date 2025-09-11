Сергей Собянин: продолжительность жизни в Москве увеличилась до 79,5 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Продолжительность жизни в столице составляет 79,5 года, что на шесть лет больше среднего показателя по стране. Об этом сообщил Сергей Собянин на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов.

"Ну и чтобы развеять еще один миф о том, что в городе люди живут меньше, а на селе больше. Продолжительность жизни в Москве самая большая в стране, за исключением славной Ингушетии, у которой мы продолжаем учиться, как они достигают таких цифр", – приводит слова мэра ТАСС.

В настоящее время в столице активно реализуются программы для поддержки здоровья пожилых людей. Среди них глава города выделил проект "Московское долголетие", специальные программы в здравоохранении, направленные на контроль и поддержку людей с хроническими заболеваниями, а также обеспечение доступности медицинской помощи и бесплатных лекарств.

В своем выступлении Собянин также обратил внимание на один из устойчивых мифов о Москве, связанных с плохой экологией, которая якобы провоцирует различные заболевания. Мэр подчеркнул, что экологическая ситуация в столице ежегодно улучшается.

"Улучшается экология Москвы-реки, земель, почвы, воздуха и так далее. Это связано с изменением транспортной ситуации, переходом на автомобили на электрической тяге", – пояснил он.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова спрогнозировала рост продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Сейчас в стране развивается проект "Продолжительная и активная жизнь", охватывающий всю систему здравоохранения и подготовку кадров.

В нацпроект входят 11 федеральных программ, включая модернизацию первичного звена, борьбу с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, диабетом и гепатитом С, а также развитие цифровой платформы "Здоровье".

