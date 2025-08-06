Средняя продолжительность жизни в России может вырасти до 78 лет к 2030 году

Фото: depositphotos/tepic

Продолжительность жизни россиян может увеличиться до 78 лет к 2030 году. Об этом сообщил секретариат зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой со ссылкой на ее выступление на совещании "Продолжительная и активная жизнь".

Цель проекта – увеличить ожидаемую продолжительность здоровой и активной жизни россиян. Он охватывает всю систему охраны здоровья, от профилактики до медицинской реабилитации, а также подготовку медицинских кадров. В состав нацпроекта входит 11 федеральных проектов:

"Модернизация первичного звена здравоохранения";

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";

"Борьба с онкологическими заболеваниями";

"Борьба с сахарным диабетом;

"Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания";

"Совершенствование экстренной медицинской помощи";

"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация";

"Национальная цифровая платформа Здоровье";

"Развитие ФГУ и сети НМИЦ";

"Здоровье для каждого";

"Медицинские кадры".

На совещании Голикова заявила, что в 2025 году было приобретено 34 тысячи единиц оборудования и более 2,5 тысячи транспортных средств в медицинские организации, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Все 89 регионов разработали и начали реализовывать программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Бесплатными лекарствами обеспечили более 862 тысяч пациентов. Продолжается укрепление материально-технической базы в рамках проекта "Борьба с сахарным диабетом". В этом году будут оснащены 43 медицинские организации.

В рамках реализации проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" более 114,5 миллиона пользователей портала "Госуслуги" проинформированы о возможности медицинской реабилитации, помощь оказана в 753 тысячах случаев.

По проекту "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" данные более 540 тысяч пациентов были внесены в федеральный регистр вирусных гепатитов, а также достигнут устойчивый вирусологический ответ у 30 тысяч пациентов, которые завершили курс противовирусной терапии не менее 12 недель назад. У 5 миллионов россиян проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту С.

Также для совершенствования экстренной медпомощи в 68 регионах с помощью санитарной авиации эвакуировали почти 10 тысяч человек.

До конца 2025 года организуют 21 модульное приемное отделение, одно из них уже открылось в Республиканской больнице Горно-Алтайска. К 2030 году в России планируют открыть 99 таких отделений.

Для 361 тысячи работающих граждан организовано обследование центрами здоровья на рабочем месте. Национальные медицинские центры провели больше 136 тысяч консилиумов и консультаций, используя телемедицинские технологии.

Голикова заключила, что к 2036 году продолжительность жизни россиян планируют увеличить до 81 года.

Ранее благодаря аналитическому центру ВЦИОМ удалось выяснить, что проект Сергея Собянина "Московское долголетие" оказал позитивное влияние на продолжительность здоровой жизни у 86% участников.

Большинство москвичей старше 35 лет (83%) отметили положительные изменения в жизни пожилых людей за последние пять лет. 86% участников опроса заявили о положительных изменениях в области укрепления здоровья в Москве. Из них 64% отметили увеличение физической активности пожилых людей, 62% пенсионеров стали чаще проходить профилактические осмотры, а 39% улучшили свои пищевые привычки.

