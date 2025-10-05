Форма поиска по сайту

05 октября, 01:10

Транспорт

"Новости дня": шесть новых маршрутов запустили из Москвы в Химки и Красногорск

Со столичных станций метро "Беломорская", "Сходненская" и "Планерная" запустили шесть новых маршрутов в Химки и Красногорск. Вместо старых маршруток по направлениям начали курсировать современные низкопольные автобусы, соответствующие московскому стандарту транспорта.

Новые маршруты работают по обновленной тарифной системе зоны "Пригород", что позволяет пассажирам экономить до 60% в год на поездках. До 2028 года планируется запустить более 170 маршрутов, соединяющих Москву с ближайшими городами Подмосковья.

Подробнее – в программе "Новости дня".

транспортгородвидео

